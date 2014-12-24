بالصور.. رحلة غادة عبدالرازق من "طفلة" إلى "جدة"

نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عدة صور لها ولعائلتها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام.

وعلقت غادة على كل صورة، حيث علقت على صورتها في الإعدادية بأنها كانت رئيسة لاتحاد الطلبة، ثم نشرت صورة لها مع شقيقتها يسرية، وصورة أخرى لوالدتها وشقيقها عندما كان رضيعا، ثم صورة لحفيدتها ديجا من ابنتها روتانا.

ولدت غادة عبدالرازق يوم 6 يوليو عام 1965 في محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

تزوجت عده مرات، وكان أول زيجاتها من رجل أعمال وهي لاتزال في السابعة عشرة من عمرها، على الرغم من أن هذا الزواج أسفر عن ابنتها الوحيدة روتانا إلا أنه انتهى بالطلاق بعد استمراره حوالي سبع سنوات.

ثم تزوجت من رجل أعمال بورسعيدي، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً بسبب الفارق الكبير في السن بينهما، لتتزوج من حلمي سرحان، ثم المنتج وليد التابعي الذي أنتج لها العديد من الأعمال السينمائية، بينما كانت آخر زيجاتها من الصحافي محمد فودة في فبراير عام 2012 عقب أسبوعين من زواج ابنتها.

بدأت غادة مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية حتى قدمها المخرج محمد عبدالعزيز لأول مرة من خلال الفيلم السينمائي "لماض"، ثم شاركت في عدة أفلام سينمائية، منها "امرأة تحت المراقبة" و"الأجندة الحمراء".

كانت الانطلاقة الحقيقية لغادة عبدالرازق من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف، حيث ظهرت بشكل مميز لفت الأنظار إلى موهبتها، ما مكنها من المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة التي استطاعت من خلالها أن تحجز مكانتها على الساحة الفنية.

من أبرز أعمالها السينمائية: "حين ميسرة" و"ليلة البيبي دول" و"الريس عمر حرب" و"خلطة فوزية" و"أزمة شرف" و"أدرينالين" و"كلمني شكرا". كما قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، منها "مسألة مبدأ" و"الباطنية" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"سمارة".