فيلم اغتيال زعيم كوريا الشمالية.. أون لاين

أعلنت شركة "سوني بيكتشرز"، الأربعاء، أن فيلمها الكوميدي "المقابلة" الذي يتناول مؤامرة خيالية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون، سيكون متاحاً للمشاهدة على عدة مواقع إلكترونية منها يوتيوب اعتبارا من الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش.

وقالت الشركة إن الفيلم متاح على غوغل بلاي ويوتيوب موفيز واكسبوكس فيديو التابع لميكروسوفت والموقع الخاص الذي أنشئ للفيلم دبليو.دبليو.دبليو. سيذيانترفيو.كوم بسعر 5.99 دولار للمشاهدة و14.99 دولار للبيع.

وقال المدير العام لسوني مايكل لينتون في بيان إن "سوني كانت تنوي دائما عرض الفيلم على موقع إلكتروني وطني".

ومن المقرر أيضا عرض الفيلم، الخميس، في نحو 200 قاعة عرض سينمائي فقط في الولايات المتحدة في حين كان من المقرر أصلا عرضه في 2500 قاعة رغم التهديدات التي وجهها قراصنة إنترنت.

وكانت سوني بيكتشرز غيرت موقفها فجأة الثلاثاء مع السماح بعرض الفيلم بشكل محدود في مركز أبحاث دبلوماسي وتكنولوجي بعد عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها المجموعة.

ودان عدد من البرلمانيين بينهم جون ماكين قرار سوني، بينما عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أسفه "لهذا الخطأ" الذي ارتكبته الشركة.

وعند إعلان نبأ عرض الفيلم، قال الناطق باسم البيت الأبيض إيريك شولتز لصحافيين إن أوباما عبر عن ارتياحه لهذه الخطوة. وقال "نحن بلد يؤمن بحرية التعبير وحق التعبير الفني" و"نرحب" بقرار سوني.

وكانت الاتصالات عبر الإنترنت قطعت لعدة ساعات في كوريا الشمالية الاثنين ولحوالي ساعة الثلاثاء وسط شائعات بأنه رد أميركي على الهجوم المعلوماتي ضد سوني والذي نسبته إليها واشنطن.

وتنفي كوريا الشمالية أي صلة لها بهذا الهجوم الإلكتروني، الذي كشف أيضا معلومات شخصية عن 47 ألف موظف ومتعامل مع سوني بيكتشرز، لكن بيونغ يانغ أشادت بالهجوم ومنفذيه.