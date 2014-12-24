نبيل شعيل: "منطقتي" يتصدر المبيعات وتخوفت من سرقته

عبر الفنان الكويتي نبيل شعيل عن سعادته الغامرة بالنجاح الذي حققه ألبومه الجديد "منطقتي"، فالألبوم يتصدر المبيعات والطلب في المحطات الإذاعية.

وقال شعيل لـ"العربية.نت" إن "منطقتي" إضافة لرصيدي الفني، وحصاد عام كامل من التحضيرات والاختيارات الفنية ومشاركة متميزة مع مؤلفين وملحنين من أجيال مختلفة.

ويتضمن ألبوم شعيل 11 أغنية، هي: "منطقي" من كلمات سعد المسلم وألحان فهد الناصر وتوزيع مدحت خميس، و"صوروني" كلمات خالد المطيري وألحان فهد الناصر وتوزيع حسام كامل، و"البدر اكتمل" كلمات سعد المسلم وألحان محمد العامر وتوزيع حسام كامل، و"مسكينة" كلمات مشعل المناور وألحان فهد الناصر وتوزيع حسام كامل، و"عادك غشيم" كلمات أحمد علوي وألحان نواف عبدالله وتوزيع حسام كامل، و"كملت دوني" كلمات أحمد الصانع وألحان حمد القطان وتوزيع زيد نديم و"كل الناس" كلمات علي الغامدي وألحان محمد غازي وتوزيع مدحت خميس، و"طلعوها" كلمات وألحان نواف عبدالله وتوزيع مدحت خميس، و"يا شوق" كلمات وألحان فهد جمال وتوزيع بدر كرم، و"وش أبو صف" كلمات سعد المسلم وألحان فهد الناصر وتوزيع حسام كامل، و"من يشبهك" كلمات أسير الرياض وألحان حمد الخضر وتوزيع مدحت خميس.

وأكد شعيل أن فور إصدار الألبوم ظل متخوفاً من تسريب أغانيه لمواقع الإنترنت قبل طرحه بالأسواق، مشيرا إلى أن تسريب الأغاني قبل طرحها باتت مشكلة تؤرق جميع المطربين.