الفنانة هدى حسين: أعاقب الجميع في "قلوب لا تتوب"

ألمحت الفنانة هدى حسين إلى شيء من ملامح الشخصية التي ستقدمها في عملها الدرامي الجديد "قلوب لا تتوب". وقالت في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "أجسد في عملي الدرامي الجديد "قلوب لا تتوب" شخصية زوجة تكتشف أنها تعيش أيامها الأخيرة، بعد أن تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان في مراحله النهائية، وأن أمامها أربعة اشهر فقط ستعيشها، عندها تتغير طباعها وتبدأ بمحاسبة ومعاقبة كل من حولها وهي في طريقها إلى ذلك الموت المرتقب.

وتابعت الفنانة هدى حسين "النص كتبه السيناريست الرائع محمد النشمي، وسيخرجه الفنان حمد البدري، ويشارك في بطولته عدد بارز من الفنانين، من بينهم زهرة الخرجي وإبراهيم الحربي وملاك وعدد آخر من الفنانين، وسوف أشرع بالعمل الجديد فور الانتهاء من مسلسل "حطب جهنم"، وهذه الأعمال ستكون ضمن جديدي لعام 2015.

وحول عدم مشاركتها في تقديم عمل جديد خاص بمسرح الطفل خلال فترة منتصف العام الدراسي في الوقت الذي بدأت به شقيقتها الفنانة سحر حسين بروفات مسرحيتها الجديدة قالت الفنانة هدى حسين "أولا لا صحة للخلافات بيني وبين شقيقتي سحر، وأنا لم أتعود العمل في فترة منتصف العام الدراسي، لأنها فترة مخصصة للأعمال الدرامية التلفزيونية، حيث أتفرغ كليا للتلفزيون حتى ما قبل شهر رمضان لإنجاز الأعمال التي أشارك بها تلفزيونيا، وبعدها نبدأ العمل لعروض مسرح الطفل.

وتضيف لقد تم اختيار النص وستشارك به شقيقتي سحر حسين، وسيكون العمل لعيد الفطر المبارك، وتتواصل عروضه إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك كما هو الأمر في كل عام، وبهذه المناسبة أقول للجميع كل عام وأنتم بخير مع قرب نهاية العام وبداية العام الجديد 2015.