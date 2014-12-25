القاهرة .. هيفاء وهبي تحتفل بعودة "حلاوة روح"

للمرة الثانية، استقبلت دور العرض المصرية مساء الأربعاء فيلم "حلاوة روح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد حكم قضائي أقر بعرضه مرة أخرى، عقب ما يقارب 7 أشهر من قرار رئيس الوزراء بوقف عرض الفيلم وإعادته مرة أخرى إلى هيئة الرقابة من أجل البت في أمره.

المنتج محمد السبكي أقام عرضا خاصا للفيلم، الذي عرض ملصقه تحت لافتة "النسخة الأصلية بدون حذف"، وهو ما فسره لـ "العربية.نت" بكون النسخة التي عرضتها بعض القنوات الفضائية وعدد من المواقع الالكترونية ليست هي النسخة الأصلية، وهناك مشاهد جديدة في النسخة التي تعرض بالوقت الحالي، معربا عن فرحته بالحكم، وشكره للقضاء المصري.

هيفاء وهبي تواجدت في القاهرة لمدة يوم من أجل حضور العرض الخاص للفيلم، وتسبب حضورها في ازدحام كبير للغاية، حيث كان يرافقها حرس شخصي والمنتج محمد السبكي الذي اصطحبها إلى القاعة، وبسبب الزحام الذي شهده محيط القاعة التي يعرض بها الفيلم، لم تدل هيفاء وهبي بأية تصريحات لوسائل الإعلام.

وحضرت هيفاء وهبي الدقائق الأولى من الفيلم قبل أن تغادر السينما بأكملها، بينما تواجد المخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم، والفنان محمد لطفي المشارك في البطولة من أجل الإدلاء بالتصريحات حول الفيلم، أمام القاعة التي يعرض بها وقت عرضه، وذلك تفاديا للزحام عقب الإنتهاء من عرضه.

سامح عبد العزيز أكد لـ "العربية.نت" أنه يحيى المنتج السبكي على موقفه من الفيلم، ولجوءه للقضاء من أجل الحصول على حقه، مشيرا إلى أنه شعر باليأس في بعض الفترات، ولكنه في النهاية تعلم أن يسعى وراء حقه حتى النهاية.

وحول قدرة الفيلم على المنافسة على الرغم من كونه عرض مسروقا عبر بعض المواقع، قال المخرج إن جمهور السينما له طبيعة خاصة ويسعى دائما إلى التواجد داخل القاعة من أجل رؤية الفيلم بجودة مختلفة. كما أوضح أن العمل سيدافع عن نفسه خاصة وأنه لا يوجد به ما يستحق المنع.

أما الفنان محمد لطفي فقد أعرب عن سعادته بعودة الفيلم مرة أخرى إلى دور العرض.