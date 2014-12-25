بالصور والفيديو .. هيفاء تلتقط "سيلفي" مع معجب مصري

أثار دخول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للعرض الخاص بفيلم "حلاوة روح"، حالة من الفوضى والصراخ والتدافع، حيث تزاحم حولها الكثير من الصحافيين والجماهير، فيما حاول حراسها حمايتها.

وقبل وصولها إلى القاعة، حاول كثير من معجبي الفنانة اللبنانية التقاط صور معها، إلا أنها رفضت، فيما وافقت في النهاية على التقاط صورة "سيلفي" مع أحد الشباب.

وأثارت هيفاء غضب الإعلاميين الذين انتظروها من أجل الإجابة عن بعض أسئلتهم، حيث رفضت تماما إجراء أي مقابلات إعلامية.

ورافق هيفاء المنتج محمد السبكي، الذي حرص على الخروج لاستقبالها وتوديعها لدى مغادرتها القاعة، فضلا عن مدير أعمالها مصطفى سرور.

وكان فيلم "حلاوة روح"، قد طرح في قاعات السينما لأول مرة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يقرر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إيقاف عرضه بعد كثير من الانتقادات التي طالته، إلا أن صناع الفيلم قد حصلوا على حكم قضائي مؤخرا يسمح لهم بعرضه مجددا في قاعات السينما.