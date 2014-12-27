المغرب يمنع عرض فيلم الخروج لتجسيده الذات الإلهية

قام المركز السينمائي المغربي بتوقيف عرض فيلم "الخروج.. آلهة وملوك"، بالقاعات السينمائية الوطنية، التي كان بعضها قد بدأ في عرض الفيلم وبيع التذاكر.

بعض أرباب القاعات رفضوا الامتثال لقرار المركز السينمائي في بادئ الأمر لأنهم تواصلوا معه عبر الهاتف بشكل شفهي، وهو ما دفع هذا الأخير إلى إصدار بيان في الموضوع يلزم أرباب القاعات بالتوقف عن عرض الفيلم.

وأوضح بيان المركز السينمائي الذي حصلت "العربية نت" على نسخة منه، "أن لجنة النظر في صلاحيات الأشرطة السينماتوغرافية لم تمنح تأشيرة عرض فيلم "الخروج.. آلهة وملوك"، بالإجماع، لكون الشريط يجسد الذات الإلهية، في شخص طفل صغير أثناء نزول الوحي على النبي موسى عليه السلام، وأشار البيان إلى أن هذا التجسيد باطل وأن الله لا يتمثل في جميع الأديان السماوية.

ويذكر أن مصر بدورها منعت عرض "الخروج.. آلهة وملوك" للمخرج البريطاني ريدلي سكوت، بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ، كما قال د.جابر عصفور وزير الثقافة المصري، الذي اعتبر أن الفيلم يجعل من النبي موسى واليهود بناة للأهرامات، وهو ما يتناقض مع الوقائع التاريخية الحقيقية".