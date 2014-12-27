تم عقد قران الفنانة هيا عبدالسلام على الفنان فؤاد علي في احتفالية اقتصرت على الأهل وقلة من الأصدقاء، من بينهم الفنان المنتج باسم عبدالأمير والفنان حمد العماني.

وقد حرص الثنائي على إحاطة خبر زفافهما بالسرية التامة حتى إنجاز عقد القران الذي تم يوم الخميس 25 ديسمبر بحضور والد الفنانة هيا عبدالسلام الفنان التشكيلي عبدالسلام مقبول.

يذكر أن هذا الثنائي الفني قد تعاونا معاً في عدة أعمال درامية تلفزيونية على مدى السنوات الخمس الأخيرة. كان آخرها مسلسل "للحب كلمة" الذي قامت ببطولته وإخراجه الفنانة هيا عبدالسلام.

في أولى تجاربها الإخراجية، وهي تحضر لتصوير عمل جديد من إخراجها وبطولتها بالإضافة إلى الفنان فواد علي بعنوان "في عينيها أغنية" تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد وإنتاج باسم عبدالأمير.