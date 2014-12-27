فيلم أنجلينا جولي يتصدر إيرادات السينما بعيد الميلاد

ذكرت شركة رنتراك أن فيلماً أخرجته النجمة الأميركية أنجلينا جولي عن الحرب العالمية الثانية تصدر إيرادات شباك التذاكر يوم عيد الميلاد في أول عرض له متقدما على فيلم جديد آخر خلال موسم الأعياد.

ويحكي فيلم جولي (أنبروكن) قصة حقيقية لعداء أولمبي أميركي يدعى لويس زامبريني أسر لمدة عامين في اليابان أثناء الحرب.

وحصد الفيلم 15.6 مليون دولار مما جعل التجربة الإخراجية الثانية لجولي تصمد في وجه موسم سينمائي مزدحم خلال فترة الأعياد بالولايات المتحدة وكندا.

وتفوق (أنبروكن) على الفيلم الموسيقي (اينتو ذا وودز) من إنتاج شركة والت ديزني والذي حقق 15.1 مليون دولار.

وفي المركز الثالث حل آخر أفلام سلسلة (هوبيت) للمخرج بيتر جاكسون وهو فيم (هوبيت: ذا باتل أوف ذا فايف أرميز) إذ حصد 13.1 مليون دولار يوم عيد الميلاد بعدما تصدر شباك التذاكر في أول عرض له مطلع الأسبوع الماضي.



