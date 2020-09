فيلم "في قلب البحر".. أو حينما تغضب الحيتان

يعتمد فيلم "في قلب البحر"In the Heart of the Sea على رواية تحمل نفس العنوان للروائي ناثانيل يفبرك، صدرت عام 2000. وتعتمد هذه الرواية على قصة حقيقية جرت أحداثها عام 1820، وهي تعتبر من أفضل الحكايات المروية عن صراع الإنسان في البحر، والتحديات والمصاعب التي تواجه الإنسان حينما يواجه غضب الحيتان.

ويأخذنا فيلم "في قلب البحر" إلى العام 1820، وتدور حكايته حول مجموعة من البحارة، بقيادة الكابتن جورج بولارد، ذهبوا في رحلة لاصطياد الحيتان. وفي إحدى مواجهات مجموعة البحارة مع الأسماك الضخمة، يوجه الكابتن بولارد حربته إلى حوت ضخم، فتبدأ مغامرة من نوع مختلف، حيث يقود الحوت الرحلة من مواجهة إلى أخرى، ومن دمار إلى دمار آخر في جسد السفينة، التي تتحول إلى أشلاء ممزقة. ثم يقوم هذا الحوت الضخم بمطاردة البحارة الواحد بعد الآخر، وعلى مدى 90 يوما ولأكثر من ألف كيلومتر بعيداً عن اليابسة.

وفي تلك البقاع البحرية النائية وفي خضم المواجهات مع حوت غاضب، نكون أمام حكاية تجعل المشاهد يلتصق بكرسيه.

ويعتمد الفيلم على السرد الروائي، اعتبارا من لحظات وداع البحارة لأقاربهم، ثم بداية الرحلة والتعريف بالشخصيات وصولاً إلى المواجهة عبر لحظات كتبت بحرفية ونفذت بتقنيات سينمائية تجعل المشاهد يلهث وراء الأحداث والمواجهة مع ذلك الحوت الغاضب الذي يريد الانتقام من ذلك الإنسان الذي جاءه إلى مكانه في أعماق المحيطات، وأصابه في جسده.. مواجهة بين حوت و21 رجلاً.

وقام بإخراج الفيلم المخرج رون هيوارد الذي قدم للسينما كمّاً من التحف الخالدة ومنها "أبولو 13" و"العقل الجميل". وشارك في بطولة "في قلب البحر" كريس هوسورث وبنجامين والكر وسيليان يوفر وتوم هولاند.