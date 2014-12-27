مسلسل "ذاكرة من ورق" يرحل "بشجون" إلى أوروبا!

بدأت الفنانة شجون الهاجري تصوير أحدث أعمالها الدرامية التلفزيونية الجديدة "ذاكرة من ورق"، من تأليف عادل الجابري وإخراج الفنان البحريني علي العلي. والمسلسل من إنتاج "صباح بكتشرز" عامر الصباح، والمنتج المنفذ "سبكتروم بكتشرز".

ويرصد المسلسل الجديد الأحداث المتشابكة لمجموعة من الطلاب، الذين يواصلون دراستهم في الخارج ويتعرض للظروف التي يمرون بها وألم الغربة، وأيضا علاقاتهم مع أسرهم.

وفي تصريح خاص خلال تصوير العمل عبرت الفنانة شجون الهاجري عن سعادتها للتعاون مجدداً مع المنتج عامر الصباح، والذي وصفته بأنه أحد أهم صناع الإنتاج في المنطقة والعالم العربي. وحول الشخصية التي تجسدها قالت شوجي: أقدم في مسلسل "ذاكرة من ورق" شخصية "فجر" التي ذهبت إلى أوروبا لاستكمال تعليمها الجامعي إلى أن يصادفها الحدث الذي غير حياتها رأساً على عقب. شخصية في حقيقية الأمر نتاج لكل الألم الإنساني. ولهذا فإنها تسجل ذاكرتها بالوشم بعد أن فقدت ذاكرتها، وأترك بقية التفاصيل عند عرض العمل خلال الدورة الرمضانية المقبلة بإذن الله .

من جانبه شدد المخرج البحريني علي العلي على أهمية هذه التجربة بقوله: مسلسل "ذاكرة من ورق" عمل ثري بالأحداث والشخصيات والمضامين التي تذهب بعيداً في طروحاتها وتحليلها للأحداث والشخصيات والظروف التي تحيط بمجموعة من الطلبة والطالبات اللواتي يدرسن في أوروبا والظروف الموضوعية المعقدة التي تحيط بهن في الغربة، ومن قبلها في علاقتهن مع أسرهن .

واستطرد المخرج علي العلي: النسبة الأكبر من أحداث المسلسل ستصور في عدد من المدن الأوروبية بالذات خلال موسم تساقط الثلوج لإضافة مضامين جديدة إلى معاني الغربة والعزلة والألم الذي تعيشه تلك الشخصيات. كما أن هذه التجربة تستمد أهميتها بالعودة المتجددة للفنانة شجون التي يشتاق إليها جمهورها في كل مكان وهي تحمل لهم ذات الاشتياق والأمل بأن يكون هذا اللقاء معوضاً عن فترة الغياب الماضية .

وأكدت الفنانة شجون على أن سقف القضايا التي يطرحها العمل سيكون عالياً، ليمثل نقله على صعيد الطروحات وأيضاً الشكل الخاص بالمسلسل.

وتابعت الفنانة شجون بقولها: كما يميز هذا العمل الحضور المتميز لأكبر عدد من الفنانين من أجيال الدراما التلفزيونية الخليجية، بالإضافة للحضور السخي لعدد من نجمات جيل الشباب، وهو الأمر الذي يعبر وبشكل عميق عن الشخصيات والمحاور التي تتحرك من خلالها .

مسلسل "ذاكرة من ورق" يشارك في بطولته بالإضافة إلى الفنانة شجون الهاجري كل من فاطمة الصفي وصمود وسليمان الياسين وعلي كاكولي وعبدالله ملك وريم أرحمه وعبدالله الطراروة وجمع آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج علي العلي والمخرج المنفذ خالد جمال ومساعدا المخرج ناصر السعيدي وطلال السعيدي.