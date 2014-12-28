بالصور.. نور الشريف يحتفل بخطوبة ابنته سارة

احتفل الفنان المصري نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي بحفل خطوبة ابنتهما المخرجة سارة على رجل أعمال شاب يدعى خميس محمد خميس، وذلك في جو عائلي بعيدا عن وسائل الإعلام.

تم حفل الخطوبة مساء الجمعة بفيلا الفنان المصري بمدينة الشيخ زايد، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يحضره أي من أصدقاء الفنان الكبير ما عدا خالة العروس الفنانة المعتزلة نورا، بينما لم يحضر من أسرة العريس سوى والده ووالدته وأشقائه.

يذكر أن سارة ابنة النجم الكبير نور الشريف، مبتعدة عن وسائل الإعلام، كما أنها عملت مساعدة مخرج مع عدد كبير من كبار المخرجين.

واختفت سارة عن الأنظار لفترة طويلة بسبب مرضها الذي كانت تعالج منه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد الأطباء أنها كانت تعاني من مرض يدعى ساركوديوسيز، وهو مرض يؤدى إلى انتفاخ الطحال وليس كما أشيع وقتها أنه مرض نادر.

يشار إلى أن نور الشريف له ابنة أخرى هي الفنانة مي التي أدت دور ابنة الدالي مع والدها في مسلسل الدالي، وتمت خطوبتها من الفنان عمرو يوسف عقب المسلسل، وفسخت الخطوبة عام 2010.