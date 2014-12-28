زهرة عرفات تصور "طريق المعلمات" بالأحساء

وصفت النجمة البحرينية زهرة عرفات عملها الدرامي الجديد "طريق المعلمات" بأنه أول مسلسل خليجي يتعرض لموضوع المعلمات ومعاناتهن وظروفهن.

وقالت زهرة عرفات في تصريح لـ"العربية.نت" إن مسلسل "طريق المعلمات" يمثل خطوة متقدمة في الدراما الخليجية نظرا لجدية الموضوع وعمق القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تسجل واقع ومعاناة شريحة كبيرة من المعلمات.

وكانت الفنانة زهرة عرفات قد بدأت مع المخرج سائد بشير الهواري تصوير مسلسل "طريق المعلمات"، في منطقة الأحساء بالسعودية والمسلسل تأليف بشائر محمد، ويشارك في البطولة كل من شمعة محمد وهيفاء حسين وأميرة محمد وشيماء سبت ومروة محمد وإلهام علي وإبراهيم الحساوي وشفيقة يوسف ومحمد الحجي.