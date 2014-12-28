بالفيديو.. أحمد حلمي والقصبي يتنافسان بالإنجليزية

يحمل برنامج المواهب "أراب غات تالنت" في كل موسم، كما جديدا من المواهب والمواقف والمفاجآت، وفي طرائف المناوشات التي تحصل عادة بين أعضاء لجنة التحكيم، برز تنافس طريف باللغة الإنجليزية المطعمة بالعربية بين عضوي اللجنة ناصر القصبي وأحمد حلمي وهما يتوجهان بالحديث إلى أحد المشتركين في الحلقة الثانية من الموسم الرابع للبرنامج.

ففي حين قال القصبي متوجهاً بحديثه إلى المشترك:" اسمع أنت a very nice guy علق حلمي ساخراً: "يعني ما تقدرش تقول you are a very nice guy".

فما كان من القصبي إلا أن أتبع جملته بأخرى على نفس المنوال قائلاً: "إنت you speak English"

وتعليقاً على هذا الحوار الطريف، أكد علي جابر أن القصبي وحلمي كانا بحد ذاتهما "show" في هذا الموسم.

وفي لقائه مع صباح العربية، أكد جابر أن برنامج "أراب غات تالنت" مبني في الأساس على المفاجآت، واعداً بالمزيد منها في الحلقات القادمة. كما كشف أن ما يسمى فقرة المجزرة، ستشهد خروج أكثر من 20 مشتركاً.

إلى ذلك، أوضح أن جديد هذا الموسم هو فتح باب الاشتراك لكل العرب في كافة أنحاء العالم وليس فقط للعرب القاطنين في بلدان عربية.

نجوى كرم تنفعل وتدمع عيناها

يذكر أن حلقة السبت شهدت ظهور العديد من المواهب المبهرة، واللحظات المؤثرة التي كانت نجمتها بامتياز نجوى كرم. فقد تأثرت النجمة اللبنانية لدى مشاهدتها شاباً مصرياً يدعى عمرو العمروسي، وهو يقدم فقرة تمثيل تجسد الموت في عالمنا العربي الممزق. فما كان من نجوى إلا أن دمعت عيناها تأثراً.

كذلك، تفاعلت كرم مع الفتاة ياسمينة، وأهّلتها مباشرة إلى الدور القادم مانحة إياها "Golden Buzz"، بعد أن قدمت أغنية طربية أبهرت من خلالها اللجنة والمشاهدين على السواء لما تتمتع به من قدرات صوتية مميزة رغم صغر سنها.

