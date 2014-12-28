ليلى عبدالله: "الرعب" تيار جديد في السينما الخليجية

أكدت الفنانة ليلى عبدالله أهمية تجربتها السينمائية الجديدة من خلال فيلم "090" معتبرة أنه تجربة إضافية لرصيدها الفني.

وأشارت إلى أن الرعب يمثل تيارا جديدا في السينما الخليجية بشكل عام، والكويتية بشكل خاص.. وترتكز أحداث الفيلم على خلفية الأيام الصعبة التي عاشها الشعب الكويتي إبان الاحتلال في التسعينات من القرن الماضي.

وقالت ليلى عبدالله إن فيلم "090" يتحدث عن حكاية مجموعة من الشباب وصلوا إلى شاليه مهجور منذ التسعينات وشهد مجموعة من الأحداث الأليمة.. والفيلم من إخراج ياسر الحديري وشارك في بطولة العمل -الذي أنجز منذ عامين وتأخر إطلاقه في صالات العرض- عدد بارز من النجوم الشباب من بينهم هند البلوشي ومحمد صفر ومحمد المسلم وعلى كاكولي بالإضافة الى النجمة الإماراتية القديرة هدى الخطيب.

وأوضحت ليلى عبدالله أنها تقرأ حاليا عددا من النصوص السينمائية الجديدة كما تشارك في بطولة المسلسل الجديد "العم صقر" من تأليف حسين المهدي وإخراج مناف عبدال وبطولة الفنان داوود حسين وخالد البريكي وحمد اشكناني وفاطمة الصفي ولطيفة المجرن وفؤاد علي ومحمد المسلم.

