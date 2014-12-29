الحلم المغاربي يهيمن على مهرجان الأدب الموريتاني

طغى "الحلم المغاربي" على فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأدب الموريتاني، المنظمة حالياً في نواكشوط تحت شعار "الأدب والحلم المغاربي". وتبارى الشعراء المشاركون في فعاليات الدورة في إلقاء قصائد تتغنى بالوحدة المغاربية والعربية.

وفي الشعر كما في الندوات الفكرية والحفلات الموسيقية كان "الحلم المغاربي" الحاضر الأبرز، وحاول الضيوف والمشاركون استنهاض الهمم واستحضار روح الأخوة، والتذكير بالحاجة إلى الاتحاد والتكامل للنهوض بالوطن الكبير.

ووسط حضور رسمي وثقافي وشعبي غير مسبوق، قال شاعر موريتانيا الكبير أحمدو ولد عبدالقادر إن "الحلم المغاربي لم يتحقق بسبب الفرق بين طموح الأجيال المغاربية في التوحد وتعثر الآلة السياسية"، واستهل مداخلته بقصيدة كتبها بمناسبة إنشاء الاتحاد المغاربي قبل 27 سنة، يقول في مطلعها:



"وادي الأحبة هلا كنت مرعانا ** إن الحبيب حبيب حيثما كانا

ويا أخا البعد هل تشفيك قافية ** تبوح بالنفس أنفاسا وأشجانا

أفٍ على الشعر والدنيا بأجمعها ** ما لم تقرب إلى الإخوان إخوانا"



وقدم الشاعر الخليل النحوي الرئيس السابق لاتحاد الأدباء الموريتانيين مقاطع شعرية بسرد نثري، محمل بالدلالات والمعاني عن الرحلة الصعبة التي خاضها الرواد ونضالهم خلال العقود الماضية، مذكرا باللحظات الصعبة في تاريخ الحركة الشعرية في موريتانيا، داعياً الأجيال الشعرية الجديدة إلى تذكر تضحيات الرواد، والاهتداء بنضالهم وتجاربهم.

وأكدت وزيرة الثقافة الموريتانية فاطمة بنت أصوينع في افتتاح المهرجان، على أن "الأدباء والكتّاب يتحملون مسؤولية كبيرة لأنهم حملة لواء الفكر والإبداع، وينتظر منهم النهوض بالثقافة والأدب"، مشيرة إلى أن "المهرجان يشكل فرصة عظيمة للنقاش والتباحث بشأن الأدب والثقافة عموماً، بغية تطويره وتثمينه وتسليط الضوء على القضايا والإشكاليات التي تطرحها المنظومة النقدية المعاصرة، من خلال التفاعل مع الروافد الفكرية والفلسفات والتيارات الوافدة في ظل الحداثة الأدبية".

أما مدير المهرجان الشيخ سيد عبدالله فقد دعا الشعراء المشاركين في الحفل إلى "تنقية الشعر من الأمراض الاجتماعية كالنفاق والخوف"، و"العمل من أجل أن يظل الشعر سامقا".

وقال في تحليله لوضع الشعر والشعراء في موريتانيا، إن "الكلمات آلت إلى الشيخوخة، وأصبحت تحن إلى زمن البراءة، حين كانت الكلمات لا تعرف طريقا إلى قواميس السياسية والتزلف والنفاق".