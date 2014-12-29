بالصور.. خطوبة مي كساب على المطرب الشعبي أوكا

عقب الاحتفالية المصغرة التي أقامها أصدقاء مي كساب بمناسبة ارتباطها بمطرب المهرجانات الشعبية "أوكا"، أقامت مي الاحتفالية الرسمية بمنزلها، بعدما تقدم محمد صلاح الشهير بأوكا من أجل خطبتها.

ونشرت مي كساب الصور الخاصة بالحفل الرسمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، والتي ظهرت فيها إلى جوار أوكا، ومعهما عدد من الأصدقاء، من بينهم أورتيجا شريك أوكا في فريق "8%"، وكذلك العضو الثالث بالفريق شحته كاريكا.

ونشرت مي كساب الصور تحت عنوان "MR & Mrs 8%"، وذلك في إشارة إليها وخطيبها أوكا، كما قامت بنشر فيديو من أمام منزلها، وذلك في الوقت الذي كانت تقيم به حفل الخطوبة لمجموعة من "أولتراس 8%"، وذلك خلال احتفالهم بخطبة مي لمطربهم المفضل، موجهة لهم التحية على ما فعلوه، حيث كانوا يشعلون الشماريخ احتفالا بالمناسبة.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت مي كساب أغنية تحمل اسم "لبسني دبله"، وذلك تحت عنوان "جديد 2015"، كما أعلنت عن طرحها أغنية جديدة في العام المقبل تحمل اسم "أصعب حاجة"، وهي من كلمات وألحان محمود العسيلي.