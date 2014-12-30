الموت يسرق محمود سعيد من جمهوره

نعت نقابة الممثلين الممثل الفلسطيني محمود سعيد، على أن تقام اليوم صلاة عن روحه في جامع الخاشقجي، وتقبل التعازي غداً في المكان عينه.

وعمل سعيد مع يعقوب الشدراوي، ولقب بـ"صقر العرب"، نسبة إلى إحدى المسرحيات. كما أدى دور خالد بن الوليد في فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد.

واتجه بعد الحرب الأهلية إلى الأردن، وأدى عدداً كبيراً من المسلسلات، وعاد بعدها إلى لبنان.

يذكر أن سعيد ولد في مدينة يافا الفلسطينية عام 1941، وانتقل في سن السابعة للعيش مع والدته في صيدا جنوب لبنان، فيما كان أشقاؤه يحاربون في "جيش الإنقاذ" دفاعاً عن فلسطين.