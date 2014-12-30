جلسة DNA ثانية بدون عز..وزينة: حسبي الله ونعم الوكيل

للمرة الثانية يتغيّب الفنان المصري أحمد عز عن الجلسة السرية التي تم تحديدها، اليوم الثلاثاء، بمصلحة الطب الشرعي لتحليل الـ"DNA" في القضية المقامة ضده من الفنانة زينة لإثبات نسب طفليها.

وقال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي لـ"العربية.نت" إن الفنان "أحمد عز تغيب عن حضور الجلسة ولم يرسل محامياً عنه لإبلاغنا بسبب عدم حضوره، فيما حضرت الفنانة زينة وطفلاها ومحاميها ورفضنا تحليل الحمض النووي لها ولطفليها لأنه لابد من حضور الطرف الآخر".

وقال إن الطب الشرعي سيحدد جلسة ثالثة وأخيرة للتحليل وإذا تغيب عز للمرة الثالثة سيتم إرسال تقرير بذلك للمحكمة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

من جانبها حضرت الفنانة زينة ووضعت بصمة حضورها امتثالاً لقرار المصلحة بتحديد جلسة اليوم لتحليل البصمة الوراثية لها وفور خروجها علقت على عدم حضور عز قولها بـ"حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد حددت لأحمد عز والفنانة زينة جلسة 16 ديسمبر الماضي لمباشرة القضية رقم 539 لسنة 2014، وأعلنت الفنان رسمياً بمحل سكنه الجديد والقديم إلا أن عز تهرب من الجلسة وقدم اعتذاراً عن طريق محاميه عن الحضور بحجة عدم وجود مستند يثبت زواجه بزينة سواء رسمياً أو عرفياً.

يذكر أن محامي عز كان قد اتهم رجل أعمال شهير وشقيق وزير سابق في حكومة نظيف بالتورط في القضية وطلب إجراء تحليل الـ" DNA" له.