راغب علامة: "العربية" خياري الأول في الفن والسياسة

اعتبر المطرب اللبناني راغب علامة أن عام 2014 هو عام العنف والقتل والإرهاب، وتمنى أن يكون العام الجديد عام السلام والمحبة والأمن.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لقناة "العربية" التي اعتبرها قناته المفضلة لمتابعة كل جديد في السياسة والفن والمعرفة.

وقال علامة "لقد عادت مصر إلى دورها الريادي في قيادة الأمة على أيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اختطافها إلى طريق مجهول".

وأضاف "مصر هي أم الدنيا وقلب العروبة النابض، وتعودنا عليها في مقدمة الصفوف، والحمد لله عادت إلى هذا الدور مرة أخرى بعد ثورة التصحيح التي قادها السيسي".

ووصف علامة الطائفية في لبنان بأنها أسوأ من الربيع العربي الذي دمر عددا من الشعوب العربية وأدخلها في حروب وصراعات دموية، محملا النظام السياسي الذي يقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية التي تعيد نفس الوجوه إلى الحكم، والذي كان من آثاره أيضا عدم وجود رئيس بلبنان كل تلك المدة.

واعتبر علامة أن الفنان الحقيقي هو من يكون قريبا في مواقفه من قيم العدل والسلام والأمن، لأن رسالة الفنان هي المحبة.

وقلل راغب علامة من عدم مشاركته في برنامج "أراب آيدول" بسبب خلافات بسيطة مع مشرفي البرنامج، مؤكدا أنها لا تفسد للود قضية، معتبرا أن قنوات مجموعة "أم بي سي" هي خياره الأول بأخبارها وطلة مذيعيها ومقدميها.