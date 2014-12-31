حمد العماني: جائزة أفضل ممثل مسؤولية كبرى

أكد النجم الكويتي حمد العماني أن فوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الكويت المسرحي يمثل بالنسبة له مسؤولية كبرى، تنعكس على اختياراته الفنية ومشاريعه المقبلة.

وقال الفنان حمد العماني في تصريح خاص بـ"العربية.نت" إنه "ينظر إلى فوزه بهذه الجائزة بكثير من العمق خاصة أن هذه الجائزة تأتي من المسرح ومن أهم مهرجان مسرحي في الكويت ومنطقة الخليج، بعد انشغاله على مدى السنوات الخمس الماضية بالأعمال التلفزيونية".

وقال أيضاً: "أستطيع التأكيد على أن التلفزيون لم يسرقني من المسرح فهو يبقى بيتي الأول، كما أن مسرحية "حرب النعل" التي قدمتها مع فرقة مسرح الخليج العربي تمثل نقلة عالية المستوى عملت على استفزاز قدراتي، خصوصا في مباراة التمثيل عالية المستوى التي شهدها العرض". مشيراً إلى أن المسرحية من تأليف الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، وإخراج عبدالله البدر، وبطولة أحلام حسن وسليمان الياسين وحشد آخر من أجيال الفرقة.

وأردف الفنان حمد العماني قائلاً: "على صعيد التلفزيون بدأت منذ أيام بتصوير مسلسل "النور" من إخراج جمعان الرويعي وتأليف حمد بدر، وبطولة هيا عبدالسلام ومحمد أشكناني وفاطمة الصفي، فضلاً عن لطيفة المجرن وليلى عبدالله ومحمد المسلم وفواد علي.

وتحدث الفنان حمد العماني عن تحضيراته الإنتاجية لمسرح الطفل، بعد تجربته الناجحة في عمله الاستعراضي الأول "بياع الجرايد" قائلا إن "فكرة الإنتاج كانت للصديق المخرج السينمائي صادق بهبهاني، الذي كنت قد تعاونت معه في عدة أعمال سينمائية، وحينما عرض علي فكرة المسرحية الاستعراضية التي كتبها الكاتب حمد بدر، أعجبت بها وتحمست لخوض تجربة المشاركة في الإنتاج وأيضا في التمثيل. وهكذا كانت التجربة التي حصدت نجاحا كبيراً".

وأضاف: "شكل هذا العمل وذلك النجاح منهجية عمل، حيث نحضر حاليا لمشروع مسرحي جديد خاص بالطفل سنقدمه في عيد الفطر المبارك المقبل وبذات الفريق تقريبا".