على طريقة "داعش".. شقيق ممثلة سورية يذبحها بالدنمارك

أفاد راديو محلي سوري بأن الفنانة السورية شيندا خليل قد قتلت على يد شقيقها في الدنمارك، حيث كانت تعيش مع عائلتها كلاجئين، وذلك في مدينة هورسنس شرق البلاد.

وأوضح الراديو أن حادثة النحر جرت السبت الماضي، ولا تزال السلطات الدنماركية تجري التحقيقات مع الجاني الذي يبلغ من العمر 24 عاماً.

والفنانة شيندا من مواليد القامشلي، وتبلغ من العمر 28 عاماً. درست المحاسبة في المعهد المالي بدمشق، وشاركت في أكثر من 5 مسلسلات سورية، هي: "غفلة الأيام" و"من غير ليه" و"لورانس العرب" و"سفر الحجارة تحت المداس". ومن أفلامها فيلم "العدادون" من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وعملت شيندا أيضاً كمقدمة لبرنامج "أخبار الفن" في التلفزيون السوري.

وكانت شيندا هاجرت مع عائلتها إلى الدنمارك قبل نحو 3 سنوات، واستقروا هناك كلاجئين، كما كانت تتردد على دمشق بين الفينة والأخرى لمتابعة أعمالها هناك.

ونقل راديو "ارتا اف ام" عن مصادر مقربة من العائلة قولها إن شقيقها كان سكراناً وقت الحادث، وطلب منها 100 يورو، لكن شيندا طلبت منه الانتظار حتى بداية الشهر، فبادرها شقيقها بالسكين وحز عنقها وطعنها في عدة أماكن بوجهها وجسمها.

