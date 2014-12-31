محمد السبكي يصفف شعر محمود حميدة في كواليس "ريجاتا"

بعيداً عن أجواء التصوير، حرص المنتج محمد السبكي على توثيق واحد من المشاهد الطريفة، التي جرت في كواليس فيلم "ريجاتا" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد ومحمود حميدة ورانيا يوسف، ومن إخراج محمد سامي، وذلك بعدما قام محمد السبكي بالدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها محمود حميدة وعمرو سعد، حيث كان حميدة يستعد للتصوير، ويقوم مصفف الشعر بتصفيف شعره، إلا أن محمد السبكي قرر أن يقوم بهذه المهمة بنفسه، وبالفعل طلب من المصفف أن يتوقف عما يفعله، وحصل بنفسه على المشط، ليتولى تنفيذ هذه المهمة.

محمود حميدة كان منشغلاً بالحديث مع بطل الفيلم عمرو سعد، حيث كانا يتحدثان عن جودة صور الأعمال الدرامية، وهو ما ظهر واضحاً من خلال الفيديو الذي نشره المنتج محمد السبكي عبر قناته الرسمية على موقع "You Tube"، حيث أشاد حميدة بمسلسل "الصياد"، كما تناول مسلسل "سجن النساء" في حديثه.

ولم ينتبه حميدة إلى قيام السبكي بهذه المهمة، إلا أنه حينما تنبه لما يقوم به السبكي قال له "نروحلك المحل يا اسطى"، وسط ضحكات الجميع المتواجدين بالغرفة.

وعلى الجانب الآخر، أوشك المخرج محمد سامي على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم "ريجاتا"، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد من أجل عرضه سواء كان في إجازة منتصف العام أم في موسم الصيف السينمائي المقبل.