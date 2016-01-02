أين أحيا نجوم الفن في العالم العربي حفل رأس السنة؟

أحيا عدد من نجوم الفن في لبنان والعالم العربي ليلة رأس السنة بأجواء فنية صاخبة حيث تعددت الأمكنة بين لبنان والعالم العربي.



السوبر ستار راغب علامة أحيا حفلا غنائيا اختتم فيه العام 2015 في مدينة سوسة التونسية بحضور الجمهور التونسي والعديد من السياح من مختلف الأقطار العربية.

وأدى راغب باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة منها "قلبي عشقها، حلوة يا أم الخال، لا تلعب بالنار، وأغنيات ألبوم حبيب ضحكاتي" وكان التفاعل سيد الموقف بينه وبين الحضور الغفير.

وتوجه علامة في اليوم التالي إلى القاهرة لإحياء حفل في شرم الشيخ، مفتتحاً به العام الجديد وسط حضور كبير من الجمهور المصري المحب والمتابع لأغنياته.

أما الفنانة ديانا حداد فاستقبلت العام الجديد في مدينة دبي حيث أحيت حفلاً غنائياً في فندق الحبتور غراند وسط أجواء من الفرح. شهد الحفل حضوراً متنوعاً بين عدة جنسيّات عربية، حيث قدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة ذات الإيقاعات الخليجية الشهيرة إلى جانب الأغنيات البدوية اللبنانية والمصرية.

ارتدت ديانا فستاناً أبيض لامعاً من تصميم دار الأزياء لابورجوازيه واهتمت بالمكياج رولا الغول والشعر أحلام.

أما الفنانة رويدا عطية فقد اختتمت السنة بحفل ساهر أحيته في "ايدي ساندس" في مدينة جبيل اللبنانية، حيث قدمت باقة من أجمل وأحدث أغنياتها فرقص الحاضرون وغنوا حتى ساعات الفجر الأولى بحضور عدد من الوجوه الإعلامية والاجتماعية الذين أشادوا بأداء رويدا. وقد تمنت رويدا أن يعم السلام العالم وأن تعلو ثقافة الحياة على سياسة الإرهاب والقتل.

في ذات السياق، أحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً غنائياً في مدينة دبي بحضور العديد من الجاليات العربية.

بدأ المهندس الحفل شادياً أغنيته الشهيرة "الميجانا" بالإضافة إلى أغنياته الجديدة منها "أنا بلياك، ويا حب" وغيرها من الأغنيات والمواويل الذي تميز بأدائها فامتدت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى على وقع أغنيته "جنة جنة".

ويحضر المهندس حفلاً غنائيا في قبرص في 23 من الشهر الحالي في المنتجع الشهير ميريت رويال، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان سوق واقف بالدوحة في 28 من الشهر الحالي وبعدها مهرجان فبراير الكويت.

أما الحفلات داخل لبنان فأحياها الفنان الشاب ناصيف زيتون في كل من فندق الموفنبيك والأطلال بلازا، حيث تخطى فيها الحضور التوقعات.

وقدم زيتون أجمل أغنياته أبرزها "مش عم تزبط معي، نامي عصدري" وأحدثها أغنية "قدا وقدود" فأشعل الأجواء على وقع ترداد أغنياته من قبل الجمهور الذي تفاعل معه بشكل لافت غناء ورقصاً.

ناصيف يحضر لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، وهو الثاني له والمقرر تصوير أكثر من أغنية منه، بالإضافة إلى إحياء المزيد من الحفلات في عدة دول عربية وأوروبي.

أما الفنان الشاب سعد رمضان فقد أحيا حفلاً غنائياً في شرم الشيخ على مسرح "اكسبيرينس كيروسيز" بحضور عدد كبير من جمهوره العربي الذي تنوع بين المصري واللبناني، بالإضافة إلى عدة جنسيات من مختلف الدول العربية التي كانت حاضرة.

وأدى سعد عدداً من أغنياته منها "عم يمضي الوقت، ضد النسيان، مسبع بالحب الكارات" وغيرها بالإضافة إلى تأدية أغنيات لأحمد عدوية والفنان الراحل عبدالحليم حافظ حيث شاركه الجمهور رقصاً وغناء.