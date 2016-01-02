بالفيديو.. لأول مرة #فيروز تهنئ محبيها بالسنة الجديدة

في لفتة لم يعتد عليها جمهورها، هنأت فيروز محبيها حول العالم بقدوم السنة الجديدة بمقطع غنائي قصير، "مرندحة" "خلصت سنة وطلت سنة". وأتت الأغنية مناسبة تماماً للطقس العاصف الذي يلف لبنان والثلوج التي تساقطت بكثافة على المرتفعات، إذ تقول: "كل ما التلج غطى الدني، كل ما رجع كانون، خلصت سنة وطلت سنة ما منعرف كيف بتكون".

الفيديو الذي نشرته ابنتها ريما الرحباني على حسابها على فيسبوك يعتبر الأول من نوعه لـ"سفيرة لبنان" في مناسبة رأس السنة وعلى فيسبوك تحديداً، كما أنه يعتبر الأول لها بعد غياب طويل نسبياً.

وكان اسم فيروز شكل مؤخراً "ضجة" كبيرة في لبنان والعالم العربي بعد أن نشر أحد الصحافيين مقالاً هاجم فيه صاحبة "بحبك يا لبنان"، وما لبثت الردود أن ملأت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي التي أتت كلها متضامنة مع فيروز وتاريخها الفني العريق.