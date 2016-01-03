يحيى الفخراني يحتفل بخطوبة هبة مجدي ومحمد محسن

بعد أشهر من العرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة وليلة" الذي يقوم ببطولته يحيى الفخراني، توج الختام بالإعلان عن خطوبة البطلين محمد محسن وهبة مجدي.

فبعد أيام من الإعلان عن الارتباط بين الثنائي الذي شارك في العرض على مدار الأشهر الماضية، اختار مساء الجمعة مطلع العام الجديد، ومع الأيام الأخيرة للمسرحية قبل أن تتوقف، من أجل الاحتفال بالخطوبة.

وبالفعل حضر عدد من الفنانين، أبرزهم زينة ومي كساب وأنوشكا وحنان مطاوع، ورئيس دار الأوبرا الدكتورة إيناس عبدالدايم، وفتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح، إضافة إلى أبطال العرض المسرحي وأهل الثنائي.

واحتفل فريق عمل المسرحية بخطوبة الثنائي من خلال تورتة أعدت خصيصا للمناسبة، وقام محسن بالاحتفال بهذه المناسبة على المسرح أمام الجمهور الحاضر بعد أن ارتدى الثنائي خاتم الخطوبة، ووجه إليه النجم يحيى الفخراني التهنئة أمام الجمهور.

وقدم الثنائي هبة ومحسن دويتو "بحبك من زمان" معا على خشبة المسرح، وسط تفاعل الفنانين الحاضرين الذين حرصوا على التقاط الصور مع الثنائي، كما وجه البعض لهما التهنئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي استطاع أن يحقق إيرادات عالية على مدار الأشهر الماضية، وسيعود مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.