زهرة عرفات: الكوميديا تخفف التوتر "بين الجنائن"

أكدت النجمة البحرينية زهرة عرفات أن الطرح الكوميدي السلس سيكون مدخلا لتخفيف التوتر بين "الجنائن" في مسلسل "بين الجنائن" المصطلح الدارج بالخليج و"الكنائن" كما في الكثير من بلاد الشام.

وتابعت الفنانة زهرة عرفات تصريحها لـ "العربية.نت" تدور أحداث المسلسل الجديد الذى نصوره هذه الأيام في الكويت حول جملة من القضايا الاجتماعية التي تعيشها الأسرة العربية، وتتعلق بالحياة اليومية والتي يتم معالجتها بأسلوب كوميدي رشيق وغير مقحم من أجل التخفيف من حدة التوتر والخلاف الناتج بين "الجنائن" أو "الكنانات".

وقالت أيضا: "استطاع السيناريست علي دوحان أن يكتب نصا ذكيا وثريا بالأحداث والشخصيات التي تتصدى لجملة من القضايا الاجتماعية بكثير من العمق والموضوعية وأيضا التحليل الرصين للمجتمع وقضاياه".

وأضافت الفنانة زهرة عرفات: "المسلسل كما أسلفت من تأليف محمد دوحان وإخراج محمد الطوالة، وكلاهما له مكانته وبصماته الفنية التي ترسخت تجربة بعد أخرى. ومعهم في العمل عدد متميز من النجوم ومنهم يعقوب عبدالله وحسين المهدي وعلي كاكولي وريم ارحمه وشهد عبدالله وغدير صفر.

ومن المتوقع أن يعرض العمل الجديد في النصف الأول من العام الجاري.