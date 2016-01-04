"مزيون" جديد يجمع شذا حسون وطوني عيسى

أطلقت الفنانة شذا حسون فيديو كليب لأغنيتها بعنوان "مزيون"، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي والتوزيع لحسام كامل وأخرجها علاء الأنصاري وهو مقدمة لإطلاق المزيد من الأغنيات المصورة في القريب العاجل.

وجسدت شذا في الكليب أجواء من العشق والحب من طرف واحد، حيث شاركها الممثل طوني عيسى في الأغنية المصورة، وتقوم شذا بدور فتاة بسيطة تعمل في مطعم وتترقب اللحظات السعيدة التي تشعر بها حين يأتي حبيبها لتناول الطعام بمكان عملها.

لكنه لا يعيرها أي اهتمام، إلى أن تقوم وبمساعدة صديقاتها في تغيير ملابسها وتسريحة شعرها حينها تفوز بحبه لكن في النهاية تكشف عن شخصيتها لتبين أن المظاهر خادعة وأن جوهر الإنسان هو الأساس.

واستغرق التصوير يومين كاملين، وتم في أسواق بيروت وفي الجميزة، وقد أطلت شذا بسبع لوكات مختلفة وعصرية اهتم بها سيدرك حداد واهتم بالشعر طوني صوايا والماكياج خبيرة التجميل مايا يمين.

وقالت حسون إن هذا هو تعاملها الأول مع الملحن طلال والمعروف برقي الألحان التي يقدمها وبنهج منفرد لا يشبه أحد على حد تعبيرها، إضافة إلى أنه التعاون الأول مع المخرج الأنصاري.

وأضافت أنها اختارت مدينة بيروت للتصوير نظرا للعلاقة الوطيدة بينها وبين هذه المدينة، والشعب اللبناني حيث عاشت معه وانطلقت فنيا من لبنان.

والجدير ذكره أن شذا حسون تحضر لإطلاق "الميني ألبوم" لها قريبا يتضمن 6 أغنيات مختلفة اللهجات والأنواع الموسيقية.