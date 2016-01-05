مصر.. الكوميديا تسيطر على موسم منتصف العام

مع نهاية الأسبوع الجاري تستقبل دور العرض المصرية موسما سينمائيا جديداً من خلال عدد من الأعمال التي ستعرض في إجازة منتصف العام الدراسي.

5 أفلام تقرر لها أن تشارك، مع إمكانية تواجد عدد من الأعمال الأخرى التي يفكر صناعها بطرحها في صالات السينما، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى قرار نهائي بشأنها.

ومن بين الأفلام الخمسة المقرر لها أن تتنافس، 3 أفلام بصبغة كوميدية، لتصبح الكوميديا صاحبة النصيب الأكبر في الموسم.

أول الأعمال التي ستشارك في الموسم، فيلم "من ضهر راجل" الذي شارك مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويقوم ببطولته آسر ياسين وياسمين رئيس. ويقام العرض الخاص به بحضور أبطاله مساء الثلاثاء، على أن يكون متاحا للجمهور بدءا من الأربعاء، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وأخرجه كريم السبكي.

أما الفيلم الثاني فهو"شكة دبوس" الذي يتولى إنتاجه أحمد حلمي، ويقوم ببطولته خالد سليم ومي سليم ونسرين أمين ومحمد شاهين، ويطرح في دور العرض في اليوم نفسه مساء الأربعاء. وطرحت الشركة المنتجة للعمل الإعلان الخاص بالفيلم عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي.

من جهته، قرر المنتج محمد السبكي، طرح فيلم "أوشن 14" الذي تقوم ببطولته مجموعة من أبطال "مسرح مصر"، وهم حمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أنور ويعرض عبر شاشة "MBC مصر"، في الرابع عشر من شهر يناير الجاري. ويحمل الفيلم اسما مقاربا للفيلم الذي قدمه النجم العالمي جورج كلوني، وذلك بعدما قرر السبكي تغيير اسمه قبل أسبوعين، على أن يدور في إطار كوميدي حول مجموعة من المواقف التي يتعرض لها الأبطال.

أما فيلم "كدبة كل يوم" الذي يشهد الظهور الأول لدينا الشربيني بعد منعها من التمثيل، فتقرر أن يعرض بدور العرض في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف ودرة. ويتناول بشكل كوميدي ساخر الأزمات التي تحدث بين الأزواج في الحياة اليومية.

ياسمين عبدالعزيز بدورها ورغم أزمتها الحالية مع هشام سليم، إلا أنها اقتربت من الانتهاء من فيلم "عصمت أبو شنب" الذي تتشارك بطولته مع ظافر العابدين، على أن يطرحه المنتج أحمد السبكي بدور العرض في النصف الثاني من شهر يناير الجاري. ويجسد فيه الثنائي دور ضابطي شرطة، يتعرضان معا للعديد من المواقف الكوميدية في الفيلم الذي يخرجه سامح عبد العزيز.