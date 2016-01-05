وفاة الفنان المصري ممدوح عبد العليم إثر أزمة قلبية

غيب الموت مساء الثلاثاء الفنان المصري ممدوح عبد العليم عن عمر ناهز الـ 60عاما، إثر أزمة قلبية.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان المصري توفي أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الانجلو لكن وافته المنية هناك.

وتوافد عدد كبير من الفنانين إلى المستشفى لمساندة أسرة الفنان الراحل وزوجته المذيعة المصرية شافكي المنيري.

ممدوح عبد العليم من مواليد 10 يونيو من العام 1956 حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي ثم المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة كريمة مختار وفي عام 1980 بدأ مشوار التمثيل وهو شاب في مسلسل أصيلة مع الفنانة كريمة مختار أيضا وفي عام 1983 بدأ التمثيل بالسينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض.

حصل عبد العليم على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم قهوة المواردي وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة من مهرجان الإسكندرية وعلى جائزة أخرى عن فيلم العذراء والشعر الأبيض.

شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية الكبيرة منها: ليلة القبض على فاطمة، خالتي صفية والدير، وليالي الحلمية، والكومي.

الفنان يبكي خلال مقابلة

وفي آخر لقاءاته التلفزيونية، انخرط الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، في البكاء على ما حدث لمصر خلال الفترة التي أعقبت 25 يناير 2011.

وخلال مقابلة له مع فضائية الحياة المصرية مع الإعلامي المصري عمرو الليثي قال إن أهم أسباب تغيبه عن الشاشة الفترة السابقة أن مصر توجعه وأنه حزن وبكى على ما تعرضت له عقب ثورة يناير.

مضيفا أنه كان على يقين أن مصر لن تموت وما يحدث ما هو إلا مرحلة مرض، وسيأتي الشفاء قريباً، وهو ما بدأ يحدث على أرض الواقع.

وقال عبد العليم وهو يغالب دموعه إن دموعة قريبة وحتى خلال أداء أدواره الفنية تسبقه دموعه وأنه يصعب عليه أن يرى بلاده في هذا الوضع المؤلم بعد 25 يناير تتصارعها الأمواج.

وأضاف أنه حزن على تخريب وتدمير مبنى التلفزيون لأنه تربى فيه مؤكدا أنه كان رافضا لحكم الإخوان ويرى أنهم سبب أزمة مصر الحالية وكان مؤيدا لما حدث لهم في العام 54 على يد عبد الناصر، وأضاف أنه لم يمنح صوته لمرسي ولو استمر الإخوان في الحكم ألف عام ما كان سيمنحهم صوته.