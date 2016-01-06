أنغام تنفعل بسبب زينة رغم ظهورهما معاً

قبل يومين ظهرت المطربة أنغام إلى جوار الفنانة زينة في مجموعة صور التقطت للثنائي، أثناء حضورهما عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين الـ 54.

وظهر الثنائي متفاهماً للغاية، رغم كل ما قيل خلال الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهما، بسبب أزمة زينة مع أحمد عز، وما جرى من إعلان عن أن أنغام كانت متزوجة من الفنان أحمد عز، وهو ما تسبب وفقاً لما نشر في تلك الفترة بتوتر العلاقة بين زينة وأنغام.

إلا أن زينة التي قامت بنشر صور الاحتفالية عبر حسابها على "إنستغرام" وظهرت فيها إلى جوار أنغام، علقت على الصور بأنها تحب كل المتواجدين.

لكن الغريب كان تواجد أنغام عقب الاحتفالية في مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة الأهرام، احتفالاً بألبوم أنغام الأخير "أحلام بريئة"، ووقتها تلقت سؤالاً حول علاقتها بزينة، وهل الصور التي نشرت تشير إلى وجود جلسة صلح جمعت بين الثنائي، وهو ما تسبب في انفعال أنغام التي قالت "أنا مظنش إني جاية هنا عشان اتسأل أسئلة من النوع ده"، ورفضت أن تجيب على السؤال، أو الحديث عن عيد الميلاد الذي حضرته.

ورغم ذلك، لم تجد أنغام حرجاً في الحديث عن إمكانية العمل مع طليقها أحمد عز في أي عمل فني طالما أن الدور يناديها، كما أكدت أن هناك أكثر من فنان من الممكن أن يقدموا نفس ما يقدمه عز في الأعمال الفنية.