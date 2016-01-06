شاهد.. ممدوح عبدالعليم طفلا في "الجنة العذراء"

ظهر الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم لأول مرة على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل "الجنة العذراء" أمام الفنانة الكبيرة كريمة مختار، والمسلسل من إخراج زوجها نور الدمرداش.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي قد أعلن مساء الثلاثاء وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم عن عمر يناهز 60 عاما، في إحدى صالات الجيم بنادي الجزيرة، في القاهرة.

وولد الفنان الراحل في مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية في عام 1956، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، وبدأ احتراف التمثيل منذ مطلع الثمانينيات من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، وحب في الخريف، وليالي الحلمية، والضوء الشارد).

وفي السينما حقق ممدوح العديد من النجاحات من خلال أفلام (العذراء والشعر الأبيض، وبطل من ورق، وكتيبة الإعدام، وسمع هس، والحرافيش).

وفي عام 2000 قرر ممدوح عبدالعليم اعتزال العمل السينمائي تماماً وتفرغ منذ ذلك الوقت للمسلسلات التلفزيونية.