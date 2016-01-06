فنانو مصر يشيعون ممدوح عبدالعليم لمثواه الأخير

شارك عدد كبير من الفنانين المصريين، الأربعاء، في تشييع جثمان الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، ودفن عبدالعليم بمقابر الواحات بمدينة 6 أكتوبر، عقب وصوله من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ودخل عدد من الفنانين، في نوبة بكاء، أثناء تواجدهم في ساحة مدفن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، وسط محاولات لمواساة زوجته الإعلامية شافكي المنيري وابنته.

وأبرز من شاركوا في جنازة عبدالعليم الفنان أحمد السقا، وسامح الصريطي، وفاروق الفيشاوي، ورشوان توفيق، ولبلبة، وفيفي عبده، وعمرو الليثي وبوسي شلبي.

ورحل أمس الثلاثاء، الفنان ممدوح عبدالعليم، عن عالمنا، عقب أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء تمارين رياضية في أحد الأندية، ونقل إلى مستشفى "الأنجلو"، لكن وافته المنية.