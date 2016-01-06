كاظم الساهر يوقع "كتاب الحب"

أطلق الفنان كاظم الساهر أغنية "كتاب الحب" من مسلسل "مدرسة الحب" على اليوتيوب، وقد حققت أكثر من مئة ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحها.

اهتم بتوزيع الأغنية ميشال فاضل، وهي من ألحان القيصر الذي أداها بصوته الرومانسي فتراقصت كلمات الشاعر الراحل نزار قباني على أنغامها الشاعرية التي تحكي الحب والوجدانية.

من جهة ثانية، تضمن الفيديو كليب بعض مشاهد مسلسل "مدرسة الحب" والذي سيشارك فيه أكثر من 150 من النجوم العرب، وسيتناول قضايا إنسانية واجتماعية عديدة والمقرر عرضه في شهر فبراير على أكثر من شاشة عربية للمخرج صفوان مصطفى نعمو ومن إنتاج شركتي بلاك وامبالا.

الجدير ذكره أن كاظم الساهر يشارك في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدس" والذي بدأت أولى حلقاته الأسبوع الفائت، وكان قد شارك في لجنة حكم "ذا فويس" والذي كانت آخر حلقاته منذ 10 أيام تقريباً.