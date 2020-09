انطلاق المهرجان الإسكندنافي السينمائي الأول في هلسنكي

أعلن مع بداية العام الميلادي الجديد، انطلاق المهرجان الاسكاندينافي السينمائي في هلسنكي، العاصمة الفنلندية، والذي سيفتح باب الطلبات للراغبين بالمشاركة فيه مع بداية شهر فبراير المقبل.

وينطلق المهرجان بدورته الأولى في سبتمبر القادم، وسيتناول بشكل خاص الافلام التي تتناول القضايا الانسانية والشعوب المضطهدة والنساء والأطفال والسلام ونبذ العنف، حسبما أعلنت ادارة المهرجان.

واستلم إدارة المهرجان، المخرج السينمائي العربي من أصل سوري، غطفان غنوم، وهو عضو نقابة السينمائيين الفنلنديين، وقد أجرت "العربية.نت" حوار معه بمناسبة انطلاق المهرجان. وفيما يلي نص لحوار:

1- ما طبيعة الافلام التي ستشارك في المهرجان؟

لقد تضمن المهرجان في دورته الأولى التي ستنطلق في شهر سبتمبر من العام الحالي عدة فئات وهي: فئة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وفئة الأفلام الوثائقية والتجريبية بشقيها الطويل والقصير وتنوعاتهما، وكذلك فئة أفلام الصور المتحركة بمختلف الأشكال.



2- ما الذي يميز المهرجان الاسكاندينافي عن بقية المهرجانات السينمائية في أوروبا؟

بالنسبة للمهرجان الحالي الذي سيقام في مدينة هلسنكي عاصمة فنلندة، نأمل أن يشكل خطوة هامة على صعيد رفد الحراك السينمائي العالمي، وبوابة لكل صناع الأفلام ممن يهتمون بالسينما المستقلة الجادة، وأن تكون الانطلاقة الحالية باكورة لدروات قادمة متتالية، تشكل ملتقى للنتاجات السينمائية للوافدين الجدد من كل دول العالم مع صناع السينما الأوربية، سيما وأن المهرجان سيهتم برعاية ندوات فكرية ومحاضرات على هامشه والتي تعنى بالقضايا الإنسانية.

من ناحية ثانية سيشكل المهرجان منبرا مهما للتذكير بالإنتاجات السينمائية الاسكندنافية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.



3- لماذا أوليتم اهتماما خاصا بالافلام التي تتناول قضايا حقوق الانسان والشعوب المضطهدة والنساء والاطفال في هذا المهرجان؟

كما نعرف جميعا فإن الكثير من دول العالم تمر بأزمات حادة على الصعيد الإنساني، وتتعرض الكثير منها لكوارث تستحق الطرح وتسليط الضوء عليها بشكل جدي. وإيمانا من القائمين على المهرجان بأهمية السينما كفن مؤثر وناقل للحقيقة، فقد تم تبني شعار " نعم للحياة , say yes to life " كسمة للمهرجان في دورته الأولى، آملين أن يدعم هذا المهرجان كل القيم التي تحرض على بث روح التسامح والمحبة بين الشعوب ورفض كل أشكال العنف والتعسف التي تعاني منها البشرية.



4- ما هي التحديات التي تواجهونها في اقامة هذا المهرجان؟

نستطيع القول أننا نجحنا في البدء بالدورة الأولى وبث روح الحياة في مهرجاننا بالتعاون مع عدة جهات فنية وسينمائية وثقافية في دولة فنلدة. ولا شك أن أمور التحضير للمهرجان قد استغرقت جهدا ووقتا كثيرا خلال العامين المنصرمين، نأمل لاحقا أن يلاقي كل الجهد المبذول النجاح الذي ننشده، وأن نحقق غايات المهرجان المنشودة وأهدافه.



5- كيف سيتم اختيار الافلام المنافسة في المهرجان؟

سيستقبل المهرجان العروض السينمائية المقدمة عبر عدة طرق مذكورة في الصفحة الرسمية لموقع المهرجان، اعتبارا من بداية شهر فبراير القادم من العام الحالي وحتى الأول من شهر أغسطس.



وتوجد كل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن حاليا للعموم على صفحة المهرجان وموقعه الرسمي والتي سبق الإعلان عنها قبل عدة أيام http://www.sciff.fi/ على أن تحقق الأفلام المطروحة كل الشروط المطلوبة للتقديم.

وننوه إلى أن المهرجان لا يقبل أي فيلم إلا عبر الطرق الرسمية المطروحة في الصفحة الرسمية الخاصة به. كل الأفلام التي ستدخل المسابقة الرسمية للمهرجان سيتم ترشيحها بناء على اختيار اللجنة المختصة القائمة على أعمال الدورة الأولى.

6- إلى ماذا يرمز اللوغو الرسمي للمهرجان؟

اتخذ المهرجان " لوغو" رسمي له هو عبارة عن شريط بكرة سينمائي يلتف حول شجرة، وهي شجرة العالم " اغدراسيل " عبارة عن شجرة دردار عملاقة تمتد جذورها الثلاثة إلى أعماق العالم السفلي وإلى أرض العمالقة ولمواطن الآلهة، كما تقول الأساطير النوردية (شمال أوروبا) بأن الكون الذي يتكون من تسعة عوالم كانت كلها متواجدة حول الشجرة.