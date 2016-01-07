مصر.. نقابة الموسيقيين توقف عضوية 6 راقصات

قررت نقابة الموسيقيين المصرية، إيقاف 6 من عضوات النقابة، بعدما تبين أنهن خالفن شروط العمل، واتجهن للرقص الخليع في الأفراح.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد حمادة أبو اليزيد، وكيل النقابة، أنه ورد للنقابة أخبار تفيد بأن هناك عضوات يقمن بالرقص في الأفراح الشعبية، ويخالفن شروط العضوية في نقابة الموسيقيين، وهو ما دعمته مقاطع فيديو وصلت إلى النقابة، مشيراً إلى كونهم شاهدوا مقاطع الفيديو، وقاموا بالبحث في أمور هؤلاء الراقصات، وتبين بالفعل أنهن عضوات منتسبات للنقابة، وقاموا بالحصول على عضوية النقابة كمطربات، ولكن تمت مخالفة شروط العضوية، وقاموا بتقديم محتوى مخالف لتقاليد النقابة، لذلك اتخذ المجلس قراراً بإيقافهن عن العمل.

وأوضح وكيل النقابة أن العضوات اللاتي تم إيقافهن هن من خارج القاهرة، وكن يقمن بالرقص في المحافظات، كما أن واحدة من الراقصات حصلت على تصريح "قاصر"، وهو تصريح يمنح لمن لم يبلغ سن الرشد القانوني، ويشترط فيه أن يصاحبها ولي الأمر خلال الغناء، وألا تقوم بالغناء بعد منتصف الليل، وكذلك ألا تقوم بالغناء في أماكن يتواجد بها خمور.

كذلك كشف أبو اليزيد عن كون التصريح يمنح في وجود ولي الأمر الذي يقوم بالتوقيع عليه، من أجل أن تلتحق العضوة بالنقابة، وهو ما تمت مخالفته، كما أن العضوات كن يرقصن بملابس غير لائقة على المسرح.

