نادين نجيم بدوية في مسلسل "سمرا"

بدأ عرض مسلسل "سمرا" للممثلة نادين نجيم، وهي صاحبة فكرة المسلسل، عرضتها على الكاتبة كلوديا مرشليان فكتبت هذه الأخيرة قصة المسلسل وكانت نادين البطلة. وفي جعبتها أعمال درامية جديدة تناولتها نادين في هذا الحديث الذي خصت به "العربية.نت".

قالت نادين إنها هي صاحبة فكرة مسلسل "سمرا" التي تراودها منذ أربع سنوات وكانت طرحتها على الكاتبة مرشليان "فجسدتها بقصة وسيناريو جميل، وتبناها المنتج صادق الصباح وهي تتحدث عن مكتومي القيد والبدو الرُّحَّل في لبنان والعالم".

اعتبرت أن الدور ليس غريباً عنها لأن مشروع المسلسل مشروعها وهي أعطته كل قدراتها وبشكل صادق وعفوي ودور "سمرا" غريب وجديد والأهم عزيز على قلبها.

تتميّز شخصية سمرا التي تجسدها في المسلسل بكونها طبيعية جدا وتلقائية وتتصرف ببراءة الأطفال ونضوج الكبار في ذات الوقت، صحيح أنها بنت شوارع وتجمع المال من الناس وبنت فقيرة لكنها "إنسانة وبنوتة".

أشارت نادين إلى أنها باتت تملك الحس والقدرة على أن تعرف مسبقاً ما اذا كان سينجح الدور الذي تجسده (في مسلسل ما) أم لا نتيجة الخبرة التي اكتسبتها بعد رحلة 7 سنوات مع التمثيل.

من جهة أخرى تحضر نادين لتصوير مسلسل جديد إلى جانب الممثل السوري تيم حسن بعنوان "نص يوم" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وهو درامي بامتياز والحبكة جميلة ويتضمن العشق إلى حد الجنون، والانتقام، والرومنسية، والقتل، فالقصة جميلة جداً، كما تقول، دورها فيها بعيد عن البراءة "وهذا تحدٍّ جديد". وهي تجربتها الثانية إلى جانب تيم.

مخرج مسلسل "نص يوم" هو سامر البرقاوي الذي تولى إخراج مسلسل "تشيللو " أيضاً في شهر رمضان الفائت، وللمنتج صادق الصباح وسيصور بين لبنان وتونس وهو عمل عربي مشترك.

رأت نادين أنها نجحت في ثنائيتها إلى جانب الممثل يوسف الخال في مسلسل "لو" بالإضافة إلى تيم حسن، والآن إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي في المسلسل الحالي "سمرا". وهي تتمنى ن أن تلعب أدواراً تتضمن "الأكشن" في المستقبل وتحتاج إلى مهارات جسدية.

اعتبرت نادين أن الممثل الناجح هو الذي يجمع في شخصيته الموهبة والدراسة الأكاديمية والذي تتاح له الفرص الجيدة للتمثيل. فالنجاح مرتبط باختيار النوعية المناسبة من الأعمال الدرامية وبالفرص "التي تتاح لنا وليس بالسنين". فأحيانا قد يمضي 20 عاماً على عمل الممثل ولا يحقق النجومية التي يحققها سواه في أقل من سنة.

وقالت إنه لا مشروع فيلم سينمائي حاليا مع العلم أن هناك الكثير من العروضات من المنتجين لكنها خائفة حالياً من هذه الخطوة، مضيفة أنه "من الصعب تقديم عمل سينمائي بشكل عشوائي ومن دون تدقيق ودراسة".

أضافت نادين أن الأولوية في حياتها هي لعائلتها المؤلفة من زوجها وابنتها "هيفين" (عامان و8 أشهر) وابنها "جوفاني" (عام و4 أشهر) وهما سعادتها، موضحةً أنها إذا اضطرت يوماً لترك التمثيل من أجلهما فلا مشكلة عندها في ذلك.

هي لا تملك الوقت لممارسة هواياتها كالسباحة والرياضة لأن ولدَيها يأخذان كل وقتها، لكنها حين تسافر مع زوجها ترتاح وتستطيع ممارسة بعض هواياتها.