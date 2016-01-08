وفاة الممثل المصري حمدي أحمد عن 82 عاماً

غيب الموت الفنان حمدي أحمد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك بعد ساعات من رحيل الفنان ممدوح عبدالعليم، وفق نقيب الممثلين المصري أشرف زكي.

وقد حدثت الوفاة نتيجة أزمة صحية تعرض لها الراحل، خاصة أنه كان يعاني صحياً خلال الفترة الأخيرة، ودخل إلى المستشفى أكثر من مرة خلال الشهور الماضية حتى وافته المنية.

وأعلن زكي عن كون الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

أكثر من 100 عمل قدمها الفنان الراحل، وذلك بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عام 1961، ليلتحق بعدها بفرقة التلفزيون المسرحي، ويقدم أول عرض تحت قيادة المخرج نور الدمرداش.

ولم تخل مسيرة الراحل من المهام السياسية، وذلك بعد دخوله إلى مجلس الشعب المصري عام 1979 عن دائرة بولاق التابعة لمحافظة الجيزة، كما أنه شغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985.

ويعد مسلسل "في غمضة عين" الذي عرض عبر شاشة "MBC مصر" قبل عامين هو آخر أعمال الراحل، كما أن آخر مشاركة له في السينما كانت من خلال فيلم "صرخة نملة" الذي شارك عمرو عبدالجليل بطولته. ولم يكن ظهوره في الفترة الأخيرة من خلال البرامج سوى للحديث عما تمر به مصر من أحداث سياسية.