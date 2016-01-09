فعاليات مهرجان المسرح العربي تنطلق في الكويت

برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر تنطلق مساء غد الأحد أعمال الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي الذي تستضيفه دولة الكويت، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح بدعم سخي من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في تصريح خاص له مع العربية.نت إلى أن 7 عروض ستتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وقال عبدالله إن العروض توزعت على قائمتين الأولى العروض المؤهلة للتنافس في المرحلة النهائية لنيل جائز الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي:

- مسرحية "صدى الصمت" تأليف قاسم مطرود وإخراج فيصل العميري – فرقة المسرح الكويتي – الكويت.

- مسرحية "التلفة" إخراج نعيمة زيطان وتأليف د. رشيد امحجور – لفرقة اكواريوم – المغرب

- مسرحية "ك. او" إخراج نعمان حمدة وتأليف جميلة الشيحي للمسرح الوطني التونسي

- مسرحية "مدينة في ثلاثة فصول" إخراج عروة العربي، وتأليف مصطفى الحلاج لوزارة الثقافة – سوري.

- مسرحية "سيد الوقت" إخراج ناصر عبدالمنعم، وتأليف فريدة أبو سعدة لمسرح الغد – مصر.

- مسرحية "مكاشفات" إخراج غانم حميد وإعداد قاسم محمد للمسرح والسينما – العراق.

- مسرحية "لا تقصص رؤياك" إخراج محمد العامري وتأليف إسماعيل عبدالله – مسرح الشارقة – الإمارات.

- مسرحية "ونزيد نزيدك" إخراج فوزي بن إبراهيم وتأليف عبدالله البصيري – لمسرح جهة باتنة – الجزائر.

وتضم القائمة الثانية عروض الدورة الثامنة من مهرجان المسرح العربي، وهي:

- مسرحية "عنف" المخرج فاضل الجعايبي. تأليف جليلة بكار المسرح الوطني – تونس.

- مسرحية "برج الوصيف" الشاذلي العرفاوي. اقتباس عن تنسي وليامز المسرح الوطني – تونس.

- مسرحية "ضيف الغفلة" مسعود بوحسين. فكرة عن طرطوف لموليير مسرح تانسفيت .المغرب

- مسرحية "التابعة" تأليف وإخراج توفيق الجبالي تياترو – تونس.

- مسرحية "عطيل "إخراج أحمد مداح. تأليف وليم شكسبير جمعية النوارس للمسرح والفنون الدرامية. الجزائر .

- مسرحية "ليس إلا" تأليف وإخراج انتصار العيساوي- تونس.

هذا وقد بلغت التصفية النهائية 133 عرضا من 20 دولة منها 18 دولة عربية وعرضان من عروض مهاجر المسرح العربي.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إن الكويت تستعد لانطلاقة المهرجان وستتحول إلى عاصمة حقيقية للمسرح العربي خلال أيام العرض الذي ستشهد التنافس بين الفرق المسرحية على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إضافة إلى كم التكريمات والندوات والأنشطة والفعاليات.