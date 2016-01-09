شاهين تعتذر عن ليالي الحلمية لوفاة ممدوح عبد العليم

مازالت توابع رحيل الفنان ممدوح عبد العليم المفاجئ مستمرة، وذلك بعد أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رفضها المشاركة في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" بعد رحيل عبدالعليم.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أكدت إلهام أنها اتخذت قرارا نهائيا وأعلنت عنه بعدم المشاركة في الجزء السادس من المسلسل، الذي يتم التحضير له في الوقت الحالي بعد أن رحل ممدوح عبدالعليم.

وأوضحت إلهام أنها كانت تعلم أن الجميع سيتساءل عن هذه النقطة، وما هو مصير المسلسل بعد رحيل ممدوح عبد العليم، ومن سيلعب الدور بدلا منه، لذلك قررت أن تعلنها مبكرا بعدم المشاركة، خاصة أنها لا ترى سوى الراحل في دور "علي البدري" الذي كان يقوم به.

وكان الراحل هو من أقنع إلهام شاهين بالمشاركة في الجزء السادس من المسلسل، مؤكدا لها أن شخصية "علي البدري" لن تقدم بدون "زهرة" التي تلعب دورها، وهو ما جعلها تتحمس للأمر، قبل أن يرحل عبدالعليم.

وشددت إلهام شاهين على أن قرارها نهائي، وأنها لم تتحدث مع منتج الجزء الجديد من المسلسل أو صناعه بخصوص قرارها، كما أنها لا تعرف مصير العمل أو الشخصيتين ومن سيتولى تجسيدهما على الشاشة، وما الذي سيجري على نطاق الأحداث، وكل ما تعرفه هو أنها قررت ألا تشارك في العمل بعد ما جرى.

ويعاني صناع المسلسل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ويخرجه مجدي أبو عميرة، من ورطة بعد رحيل ممدوح عبد العليم، الذي كان متعاقدا على المشاركة في البطولة، واعتذار إلهام شاهين عن العمل، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن كيفية تعامل المسلسل مع ما جرى.