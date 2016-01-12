السبكي يرد على حبس ابنته لمدة عام

بعد حكم محكمة جنح الدقي ببراءة المنتج محمد السبكي وحبس ابنته رنا لمدة عام لاتهام الثنائي بنشر صور خادشة للحياء من خلال فيلم "ريجاتا" الذي قام ببطولته عمرو سعد ورانيا يوسف، وعرض في العام الماضي من خلال دور العرض.

أكد المنتج محمد السبكي أنه سيستأنف على هذه الدعوى التي وصفها بالكيدية، مشيرا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء.

ومن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أوضح محمد السبكي أنه يحترم أحكام القضاء المصري، ويكن له كل احترام وتقدير، ولكنه سيستأنف على الحكم من أجل إثبات براءة ابنته من هذه التهمة الكيدية التي يكيلها لهما مقدم البلاغ بحسب ما قاله السبكي.

وشدد المنتج المصري على أن هناك حالة ترصد غير مفهومة من مقدم البلاغ وهو المحامي المصري سمير صبري تجاهه، ولكنه على الرغم من ذلك سيستمر في عمله وتقديم أعماله الفنية في الوقت الذي وصفه بالعصيب الذي تمر به السينما المصرية.

ومنذ تقديم البلاغ بحق المنتج المصري، دشن عدد من الفنانين المصريين أبرزهم تامر حسني وسامح عبد العزيز وغادة عادل حملة للتضامن مع المنتج محمد السبكي، وأكدوا أنه وقف إلى جوار السينما المصرية في وقت تراجع فيه الجميع عن الإنتاج.

ويعد فيلم "ريجاتا" المقامه بسببه الدعوى هو الأول للمنتجة رنا السبكي، بعد دخولها إلى عالم الإنتاج الفني من خلال شركة تم تأسيسها.