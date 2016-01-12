ثنائيات تهرب من ماضيها في "علاقات خاصة" على MBC4

الحياة الزوجية ليست وردية دائماً، فغالباً ما تواجه الثنائيات مشاكل بعضها يتمكنون من تجاوزها والاستمرار في علاقتهما بنجاح، وبعضها الآخر يهدم قصص الحب ويجعل العشرة بينهما مستحيلة، فيكون الحل الأمثل هو الانفصال. في هذه الأجواء، تدور أحداث الدراما الاجتماعية العربية "علاقات خاصة" من تأليف نور الشيشكلي وإخراج رشا شربتجي والذي تعرضه MBC4.

يقع العمل في 60 حلقة مليئة بالتشويق والصراعات الدرامية، والقصص المتشابكة والمعقدة، وتصور مدى تماسك العلاقات الزوجية بين شبان وشابات من مصر وسوريا ولبنان. وتركز على مدى تأثير علاقات الماضي للشخصيات في حاضرها ومستقبلها. وتنطلق الحكاية مع خمس حفلات زفاف يجري التحضير لها في الوقت نفسه، لكل منها ظروفها وأحداثها. إحداها بين كاتب سيناريو شهير (أحمد زاهر) لديه طفل، وكاتبة تشق طريقها في المجال نفسه (صفاء سلطان)، والثانية بين صانع نجوم وعاشق مال وسلطة (ماجد المصري) وفنانة يعدها بالمزيد من الشهرة والأضواء (ميرفا قاضي)، لكنه لا يرى فيها سوى وسيلة لزيادة ثروته ويفرض عليها أن تقطع علاقتها بالماضي وبعائلتها.

أما الثالثة والرابعة، فترتبطان ببعضهما كثيراً، فإحداها هي بين رجل أعمال ثري (عمّار شلق) وشابة (جوري خوري) ارتبطت سابقاً بقصة حب مع زميلها في الجامعة (طوني عيسى). وهذا الأخير سيتزوج في الليلة نفسها بشقيقة رجل الأعمال الثري (آية طيبة)، ليعود الماضي ويفتح أبواب الجحيم في حياة الحبيبين السابقين اللذين تحولا إلى عدوين.

أما الزواج الخامس، فبطله شاب (باسم ياخور)، فرضت عليه الظروف العائلية الارتباط بابنة خالته، لكنه في الواقع يعيش قصة حب كبيرة مع فتاة من بيئة أخرى وديانة مختلفة (ديما قندلفت)، وهذا ما يتسبب بمشاكل كثيرة في قلب العائلة، خصوصاً بعدما يختار الهروب في اللحظات الأخيرة.

يشارك في العمل حشد من الممثلين من مصر وسوريا ولبنان، منهم منى واصف، عبدالهادي الصباغ، فادي إبراهيم، ضحى الدبس، روزي الخولي، عفاف حمدي، مروة عبدالمنعم، جيني إسبر، رنى شميس، علاء الزعبي، عصام بريدي، سامي أبو حمدان، طارق الصباغ، وبمشاركة ندى أبو فرحات، سحر فوزي، وسهى قيقانو.

تُعرض الدراما الاجتماعية العربية "علاقات خاصة" على MBC4، من الأحد إلى الخميس الساعة 03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 06:00 مساء بتوقيت السعودية.