ديانا حداد وعاصي الحلاني في ديو "روميو وجولييت"

تنتظر الفنانة ديانا حداد عرض الفيديو كليب الجديد لها، وهو عبارة عن ديو غنائي مع الفنان عاصي الحلاني، بعنوان "روميو وجولييت" على القنوات التلفزيونية.

الديو من ألحان الموسيقار "طلال"، كلمات أحمد علوي، توزيع الموسيقار حسام كامل، والإخراج لعلاء الأنصاري الذي اختار تركيا لتصوير هذا العمل، حيث سخر له إمكانات إنتاجية وبشرية كبيرة على مدار 3 أيام لتليق بمستوى الأغنية.

جمعت الأغنية في هذا الكليب مشاهد متعددة قدمتها ديانا وعاصي معاً، إلى جانب المشاهد المنفردة التي تظهر وتختصر مشاركتهما في احتفالية زفاف لصديقيهما، فارتدت ديانا، ولأول مرة، فستان الزفاف ضمن سيناريو قصة الكليب والفستان من دار أزياء "لابورجوازيه".

وجسدت ديانا رقصة الدبكة في هذه الأغنية والتي قدمتها إلى جانب عاصي المعروف بمهارته في الدبكة. وأبدت سعادتها بهذا العمل الجديد، الذي يجمعها مع طلال، كما وصفت عاصي، والتي ظهرت معه، ولأول مرة، في ديو غنائي على أنه أخ عزيز وفنان مبدع.