القضاء ينصف زينة للمرة الثانية ويؤكد أبوة عز لطفليها

حسمت محكمة الاستنئاف في مصر قضية توأم الفنانة زينة، وأيدت حكم محكمة أول درجة بإثبات نسبهما لوالدهما الفنان أحمد عز.

وقالت المحكمة إنه من الثابت في الأوراق وشهادات الشهود والوقائع والأدلة المقدمة أن أحمد عز، واسمه أحمد عزالدين علي عزت، هو والد طفلي زينة عزالدين وزين الدين.

من جهته، صرح مصدر قضائي لـ"العربية.نت" بأن دفاع عز قدم مذكرة يدفع فيها بتضارب أقوال زينة، إذ أفادت أمام المحكمة بأنها حملت بالتوأم خلال أبريل 2013 وولدتهما في أكتوبر من العام نفسه، بينما قالت في تحقيقات محكمة أول درجة إنها ولدت طفليها بعد حمل استمر 9 أشهر، وهو ما لم تقتنع به هيئة المحكمة.

من ناحيته، أعلن محامي زينة، طارق جميل سعيد، أنه بهذا الحكم يكون عز قد استنفد درجات التقاضي كافة، وبالتالي سيحق لزينة إثبات نسب الطفلين واستخراج شهادات الميلاد، وإلزام عز بجميع حقوقهما منه، كنفقة ومسكن ومصروفات، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت في يونيو الماضي بإثبات نسب طفلي زينة إلى أحمد عز، وقالت في حيثياتها إن "زينة غير محرمة شرعاً على عز، وتبين ذلك في حضور الشهود. كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معاً لقضاء عطلة الزفاف، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه، ووضعت حملها، الأمر الذي يكون وفقا للقانون، والمذهب الحنفي قد توافرت فيه شروط قيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش".

وأكدت المحكمة أن الطفلين هما ابنا عز لصحية النسب الشرعي، وأن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كذلك لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين زينة، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.