باسم مغنية بعد 20 عاماً: ما زلت في أول الطريق

أطل علينا باسم مغنية في أعمال كثيرة، كان آخرها مسلسل" 24 قيراط"، وأيضا فيلم "السيدة الثانية"، وبين يديه أكثر من عرض لأعمال درامية جديدة.

أشار باسم إلى أنه نجح في عدة ثنائيات تمثيلية، يذكر منها وقوفه إلى جانب كل من فيفيان أنطونيوس،وكارول الحاج، وهند باز، وغيرهن كثيرات.

وقال باسم أيضاً إن من أبرز الأعمال الدرامية التي جسدها وتركت بصمة في ذهن المشاهد هي المسلسلات التالية: "طالبين القرب" و"رجل من الماضي"، و"خطايا صغيرة"، و"ياسمينا"، و"مش زابطة"، وغيرها الكثير.

هو يفتخر جدا في ظهوره الأخير في مسلسل" 24 قيراط". خاصة أنه حقق من خلاله انتشارا عربيا خليجيا واسعا.

وحصد من رحلته مع التمثيل التي فاقت الـ20 عاما الكثير من الجوائز التي يعتز بها، كما أنه حقق المعرفة في أمور عدة، كما حصل على النضج الكافي، والصوابية في قرارته، حسب ما قال.

وصرّح باسم أن في جعبته العديد من العروض التمثيلية لشهر رمضان القادم وهو متفائل بتقديم العديد من الأعمال التمثيلية في هذا الموسم.

كما أنه بصدد التعاون إخراجيا مع بعض الفنانين، ويحضر لتصوير إعلانات أيضا.

ورأى باسم أن هناك العديد من الممثلين الذين تربطه بهم صداقة وذكر منهم وسام صباغ، بديع أبو شقرا، ماغي بو غصن، فيفيان أنطونيوس أما الفنان الأقرب له فهو السوبر ستار راغب علامة والاتصالات بينهما منتظمة وهما أصدقاء منذ 17 عاما.

باسم يستمع للعديد من الأغنيات منها أغنيات راغب علامة، عاصي الحلاني، ملحم زين، معين شريف وغيرهم كثيرون.