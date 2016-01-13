زينة: يا رب انصرني وانصر أولادي

قبل يوم واحد من النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز في قضية إثبات نسب توأم زينة إليه، قامت زينة بنشر صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" كُتِب عليها "يا رب انصرني وانصر أولادي".

وظهرت زينة في الصورة، التي نشرتها قبل ساعات من الحكم المنتظر، وهي ترتدي الحجاب، وعلّقت على الصورة بدعاء المظلوم الذي قامت بكتابته كاملا على الصورة، واختتمته قائلة "وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد"، والتي قامت بتكرارها 4 مرات.

ومن خلال التعليقات التي وردت على الصورة التي نشرتها زينة، تمنى جمهورها أن يظهر الحق صباح الأربعاء حينما يتم النطق بالحكم، بينما هاجمها عدد من محبي عز.

وحصلت زينة من قبل على حكم بإثبات نسب توأمها إلى الفنان أحمد عز، قبل أن يستأنف الأخير على الحكم، لتحجز المحكمة القضية للحكم في جلسة اليوم الأربعاء.