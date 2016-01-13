مبدعو العراق يتحدون الظروف الأمنية بـ"مسرحية" وسط بغداد

تحدى نخبة من الفنانين الوضع الأمني الصعب في العراق، وأحيوا ليالي بغداد، بعرض فني على خشبة المسرح الوطني وسط العاصمة، وستشارك المسرحية في مهرجان المسرح العربي بدورته الثامنة التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح التي ستنعقد في دولة الكويت.

واستضاف المسرح الوطني في منطقة الكرادة وسط العاصمة مسرحية حملت عنوان مكاشفات، استطاعت أن تجسد الصراع بين الحاكم والشعب، كان رمز هذه المسرحية الحجاج بن يوسف الثقفي، الوالي الأموي الذي حكم العراق قبل ألف وثلاثمئة سنة.

وفرض مبدعو المسرح العراقي حضورهم في المشهد الفني متحدين الوضع الأمني المتردي، واستطاعوا أن يقدموا عرضا فنيا ساخرا وجادا ينتقدون فيه الحكومات المتعاقبة للبلاد.

وينافس هذا العمل الفني على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لأفضل عمل مسرحي عربي، بعد ترشيحه من اللجنة المكلفة لمهرجان المسرح العربي.