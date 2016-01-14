حياة الفهد تكشف تفاصيل شيلة "يا سعود"

نفت الفنانة الكويتية حياة الفهد لـ"العربية.نت" ما يشاع حول شيلة "يا سعود" والتي كتبت كلماتها في الثمانينات واشتهرت بصوت المنشد حامد الضبعان بأنها موجهة لابنها مؤكدة أنه ليس لديها ولد باسم سعود.

وقالت الفهد "أنا لست شاعرة ولكنها "شغلات" بسيطة خطرت في بالي وكتبتها ولا أعتقد أنها تسمى شعر. ونشرت قصيدة "يا سعود" في كتاب صغير في السوق بالثمانينات وطلب مني أن أعيد طباعته لكني لست معترفة فيه أنه شعر ولا أملك نسخة منه، وعلى من يجده يزودني بنسخة منه."

وحول شيلة المنشد الضبعان قالت الفهد إنه أعجبتها ولم يعجبها ما نسج حولها من قصص مختلقة غير صحيحة مشيرة أنه لو طلب منها المنشد لعملت له تقديم بصوتها ولكنها لم تعرف حتى سمعت القصيدة من الناس.

وأضافت الفهد أنه من المضحك ورود اتصالات كثيرة من محبين ومتعاطفين للبحث عن ولدي المزعوم والمساعدة للجمع بيننا.

من جهة أخرى، لم يرد المنشد حامد الضبعان على اتصالاتنا لتوضيح وجهة نظره حول القصيدة وكيفية الحصول عليها وحول القصة التي انتشرت حول الفنانة حياة الفهد.