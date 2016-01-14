فيلم "ذي ريفننت" يتصدر السباق إلى الأوسكار

تصدر فيلم "ذي ريفننت" من إخراج اليخاندرو إنياريتو وبطولة ليوناردو دي كابريو السباق الى جوائز الأوسكار مع 12 ترشيحا شملت أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل حسب ما أعلنت الخميس أكاديمية فنون السينما وعلومها التي تمنح هذه الجوائز العريقة.

وتلاه "ماد ماكس: فيوري رود" من إخراج جورج ميلر مع عشرة ترشيحات ومن ثم "ذي مارشن" لريدلي سكوت مع سبعة ترشيحات على ما اوضحت الاكاديمية من مقرها في بيفرلي هيلز.

وحاز "بريدجز اوف سبايز" من اخراج ستيفن سبيلبرغ ستة ترشيحات بما في ذلك افضل فيلم ، فيما حصل فيلم "كارول" حول قصة حب بين امرأتين من بطولة كايت بلانشيت على ستة ترشيحات بينها افضل ممثلة وافضل ممثلة في دور ثانوي.

ونال "سبوتلايت" حول صحافيين في صحيفة "ذي بوسطن غلوب" يكشفان اعتداءات جنسية ضمن الكنيسة الكاثوليكية ستة ترشحيات ايضا من بينها افضل فيلم وافضل مخرج.

وحصل كل من "ذي بيغ شورت" حول الازمة المالية العالمية في 2008 و"ستار وورز : ذي فورس اويكنز" على 5 ترشيحات.

وتوزع جوائز الاوسكار في 28 فبراير المقبل.

المرشحون في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار

أفضل فيلم:

- "ذي بيغ شورت"

- "بريدج اوف سبايز"

- "بروكلين"

- "ماد ماكس: فيوري رود"

- "ذي مارشن"

- "ذي ريفننت"

- "روم"

- "سبوتلايت".



أفضل مخرج:

- آدم ماكاي ("ذي بيغ شورت")

- جورج ميلر ("ماد ماكس: فيوري رود")

- أليخاندرو غونزاليس إنياريتو ("ذي ريفننت")

- ليني ابراهامسون ("روم")

- توم ماكارثي ("سبوتلايت").



أفضل ممثل:

- براين كرانستون ("ترومبو")

- مات دايمن ("ذي مارشن")

- ليوناردو دي كابريو ("ذي ريفننت")

- مايكل فاسبندر ("ستيف جوبز")

- وإدي ريدماين ("ذي داينش غيرل").



أفضل ممثلة:

- كايت بلانشيت ("كارول")

- بري لارسن ("روم")

- جنيفير لورنس ("جوي")

- شارلوت رامبلينغ ("45 ييرز")

- سيرشه رونان ("بروكلين").



أفضل ممثل في دور ثانوي:

- كريستيان بايل ("ذي بيغ شورت")

- توم هاردي ("ذي ريفننت")

- مارك رافالو ("سبوتلايت")

- مارك رايلانس ("بريدج اوف سبايز")

- سيلفستر ستالون ("كريد").



أفضل ممثلة في دور ثانوي:

- جنيفير جايسن لي ("ذي هيتفول ايت")

- روني مارا ("كارول")

- ريتشل ماكادامز ("سبوتلايت")

- أليسيا فيكندر ("ذي داينش غيرل")

- كايت وينسلت ("ستيف جوبز").



أفضل فيلم أجنبي:

- "ذيب" (الاردن)

- "امبرايس اوف ذي سربنت" (كولومبيا)

- "سان اوف شول" (المجر)

- "ايه وور" (الدنمارك)

- "مستانغ" (فرنسا).



أفضل فيلم رسوم متحركة:

- "انوماليزا"

- "بوي أند ذي وورلد"

- "إنسايد آوت"

- "شون ذي شيب موفي"

- "وين مارني واز ذير".