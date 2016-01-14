معرض "العربية" التشكيلي يفتح أبوابه من جديد

"نوافذ"، السلسلة التي أطلت من خلالها قناة "العربية" على الفنانين والفنانات العرب بعيدا عن السياسة وأهلها، تعود إلى شاشتها من جديد. هذا المشروع التلفزيوني الثقافي خططت "العربية" من خلاله وضع المشاهد على الطريق الضائع بينه وبين الفن التشكيلي.

تنطلق سلسة نوافذ على شاشة العربية لتعرض يومياً ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 17 يناير. الحلقات الأربع والتسعين تحكي قصص فنانين من أجيال مختلفة وتعرض كل حلقة ثلاث مرات يومياً بين نشرات الأخبار.

"نوافذ" يقدم فنانات وفنانين تشكيليين عرباً، ناقلاً عالمهم إلى المشاهد في سعي إلى إدخال اللوحة والمنحوتة ضمن اهتمامه، وهذا ما يحتاج إليه جيش من هؤلاء الفنانين المنتشرين على مساحة العالم العربي الشاسعة.

وتقدم سلسلة "نوافذ" التي أعدّها نوفل الجنابي أجيالاً مختلفة من التشكيليين الذين يكثفون تجاربهم ويعرضون أعمالهم بإيقاع سريع يراد به إثارة اهتمام المشاهد بدرجات اهتمامه المتباينة.

ويسعى مشروع "نوافذ" إلى توفير وسيلة اتصال المشاهد بالفنان، سواء من خلال تقديم موقعه أو بريده الإلكتروني، بما يتيح فرصة أكبر للتواصل بين الفنانين والمشاهدين.

ويمثل هذا المشروع خطوة من خطوات كثيرة أقدمت عليها "العربية" لتحويل المعرفة في العالم العربي إلى مادة متاحة قد تصبح مع استمرارها جزءاً من حياة مشاهدها اليومية. وقد استطاعت قناة "العربية" الإخبارية عبر مشروعاتها الإعلامية الثقافية المتعددة إخراج المشاهد من حصار الخبر السياسي.

وأوقات عرض وإعادة برنامج "نوافذ" على شاشة "العربية" هي: بعد نشرة 4:30 غرينتش قبل برنامج "صباح العربية"، وبعد نشرة الاقتصاد 9:30 غرينتش، وعقب نشرة 19 غرينتش.